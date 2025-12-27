Aislinn reflexiona después del caos

Para Aislinn Derbez, el cierre de 2025 ha sido difícil de digerir. Así lo dejó ver al compartir en redes sociales un recuento íntimo de los últimos meses, acompañado de imágenes del funeral de su madre, Gabriela Michel, quien falleció el 24 de noviembre a causa de un infarto.

En su cuenta de Instagram, la actriz explicó que, además del dolor por la pérdida, atravesó una etapa marcada por distintos cambios personales: mudanzas, procesos de remodelación y una cirugía que había postergado durante mucho tiempo por miedo. A la par de estos retos, también vivió una experiencia significativa al participar en un retiro vinculado a su podcast La magia del caos.

Las fotografías compartidas muestran distintos momentos del funeral, entre ellos el ataúd mientras una persona dedica unas palabras de despedida a Gabriela Michel, rodeado de coronas y arreglos florales. En otra imagen, Aislinn aparece visiblemente conmovida, derramando lágrimas mientras es abrazada por un hombre que, aparentemente, se trata de su hermano Vadhir Derbez.

En su mensaje de redes, también dedicó palabras de agradecimiento a quienes la han acompañado durante este proceso. “Las experiencias difíciles e incómodas no se deberían vivir en soledad, porque justo eso define si el dolor nos hunde o nos expande”, expresó. Su hermano Vadhir tuvo una mención especial, ya que ambos compartieron una etapa de gran cercanía en los últimos meses. “Esa fiesta del último video en el retiro de @lamagiadelcaos me dio demasiada vida. Gracias @vadhird por siempre bailar quebradita conmigo”, añadió.