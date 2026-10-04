Al este del Edén, disponible en miniserie

Ambición y traición son los ejes de Al este del Edén, historia que ya es conocida por los fanáticos de los clásicos del cine y que ahora se refresca para las nuevas generaciones en formato de miniserie de siete episodios.

La trama, basada en la novela del mismo nombre, pone a Cathy Ames (Florence Pugh) como el centro de la discordia entre los hermanos Adam (Christopher Abbott) y Charles (Mike Faist).

Entre los hermanos Trask ya existía tensión, los dos recibieron una cuantiosa herencia y la llegada de Cathy al Valle de Salinas, en California, termina por hacer explotar el vínculo entre ambos.

Y es que Cathy está dispuesta a cumplir sus objetivos pasando por encima de quien tenga que pasar. Pronto, se hace el objeto del deseo de los hermanos, a quienes manipula a su antojo.

Adam es el elegido por Cathy. Juntos procrean a los gemelos Cal y Aaron, pero es Adam quien termina criando solo a sus hijos, uno rodeado de atención y el otro, creciendo en la soledad.

Esta versión de Al este del Edén disponible en Netflix ha causado expectación desde que se liberó su tráiler. Se trata de una reinterpretación de la historia de Abel y Caín en la que los hijos de Adam y Cathy los representan.