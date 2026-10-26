Alaban voz de Cristian Castro

Cristian Castro cantando a capela “Volcán”, de José José, se ganó los buenos comentarios de los cibernautas, quienes siempre han halagado su voz, el llamado cariñosamente “Gallito Feliz” está de gira, y previo a su show en Dallas, Texas, se echó un palomazo junto al exfutbolista Javier “Chicharito” Hernández.

El artista interpretó “Volcán” uno de los temas que hiciera famosos José José, el “Príncipe de la Canción”, de quien Cristian era fan, en 2010 le rindió un homenaje con el disco Viva el Príncipe.

El “Chicharito” disfrutaba la interpretación de Cristian cuando este le pidió que cantara el coro, momento que quedó inmortalizado en un video que compartió en redes el hijo de Verónica Castro. “Calentando para el show en Dallas con un orgullo mexicano, nuestro querido ‘Chicharito’. Gracias por acompañarnos”, escribió le intérprete.

El exfutbolista también ha expresado su admiración por Luis Miguel, a quien comparan hasta la fecha con Cristian. Ambos comenzaron su carrera artística siendo unos niños.

Laureles

Castro fue homenajeado hace un par de días con el Premio Billboard Trayectoria Artística, por sus más de tres décadas de carrera, y para sus seguidores, la voz de Cristian es simplemente privilegiada.