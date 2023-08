Alan Estrada, “youtuber” mexicano con más de 3.6 millones de suscriptores, se volvió tendencia en redes sociales después del lamentable incidente con el sumergible Titán, pues fue una de los primeras personas que abordó la nave para bajar hasta los restos del legendario Titanic, el cual reposa en las profundidades del océano Atlántico.

Desde entonces su contenido comenzó a llamar mucho más la atención, pero el actor y cantante lleva realizando videos de viajes desde el año 2010, mismos que ahora ha decidido transportar a las páginas de su nuevo libro Viajar cambiará tu vida que presentó en conferencia de prensa, será una extensión de su contenido de videos.

En conferencia, Estrada aseguró que esta obra no es para quienes “buscan el morbo del Titanic”, sino para sensibilizar a su público respecto a los viajes, cambiar la manera en cómo se ve el viajar y sobre todo será una extensión de su exitoso canal de Youtube. “Podemos conocer 150 países y seguir siendo unos imbéciles, lo que importa es cómo los lugares que conocemos nos transforman y en mejores casos nos hacen mejor persona”, aseguró.

Algunas de las anécdotas que narra en las páginas, son historias que datan desde que comenzó a viajar y a documentar sus viajes, las contaba a sus amigos y otros son artículos que fue construyendo de temas diversos que se iba encontrando en el camino.

“Nos ha tocado ver estos años de cómo ha avanzado la tecnología, y es brutal, lo hablo en el libro, de cómo en los primeros viajes no me llevaba mi teléfono y hoy por hoy es impensable no llevarte el teléfono para viajar”, agregó.

En el libro, Alan explora distintas experiencias, diez para ser exactos, que le ha dejado el viajar y que se dividen en el mismo número de capítulos, y en uno de ellos si bien hablará de su experiencia descendiendo en el sumergible Titán, dice, no buscará lucrar con la tragedia, sino solo dejar un mensaje claro.

“Para mí, el libro me da la oportunidad de contar cosas que no puedo plasmar en el video. Me sumerjo en cosas más profundas”, concluyó el también director de la puesta en escena Siete veces adiós.