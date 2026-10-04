Alan Ritchson el próximo hombre de acción

El actor estadounidense, nacido en Grand Forks, Dakota del Norte, en 1982, comenzó a llamar la atención pública no desde un set de filmación, sino frente a las cámaras de un concurso musical: en 2004 participó en la tercera temporada de American Idol. Aunque su paso por el programa fue breve, aquella experiencia marcó uno de sus primeros acercamientos al espectáculo.

Ritchson encontró posteriormente su espacio en la actuación. Uno de sus primeros papeles reconocibles llegó con Smallville, donde interpretó a Arthur Curry, el superhéroe Aquaman, en distintas apariciones entre 2005 y 2010. La participación le permitió incorporarse al universo de personajes de DC y demostrar que su físico podía convertirse en una herramienta importante para papeles de acción. Más adelante también prestó su imagen y voz para Aquaman en la cinta animada Justice League: The New Frontier.

El salto que comenzó a darle notoriedad entre los espectadores llegó con Blue Mountain State, serie de comedia universitaria en la que interpretó a Thad Castle entre 2010 y 2011. El personaje, un extravagante y excesivo jugador de futbol americano, se convirtió en uno de los trabajos más recordados de sus primeros años. Ritchson retomó el papel en 2016 para la película Blue Mountain State: The Rise of Thadland.

Mientras consolidaba su carrera televisiva, el actor empezó a acumular participaciones en producciones de distintos géneros. Apareció en series como CSI: Miami, Hawaii Five-0, New Girl, Workaholics y Black Mirror. También obtuvo papeles en películas como Fired Up!, The Wedding Ringer y Lazer Team. Esta etapa fue construyendo una filmografía en la que la comedia, la acción y la ciencia ficción comenzaron a convertirse en constantes.

En 2013 llegó una oportunidad cinematográfica especialmente visible: Ritchson interpretó a Gloss, uno de los tributos del Distrito 1, en The Hunger Games: Catching Fire. Aunque se trataba de un personaje secundario, su participación lo colocó dentro de una de las franquicias cinematográficas más importantes de la década. Un año después se incorporó al reparto de Teenage Mutant Ninja Turtles, donde dio voz y realizó captura de movimiento para Raphael, papel que retomó en Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, de 2016.

La televisión de superhéroes volvió a ocupar un lugar importante en su trayectoria cuando fue elegido como Hank Hall, conocido como Hawk, en Titans. Ritchson participó en la serie entre 2018 y 2021, primero como personaje recurrente y posteriormente como integrante principal del reparto. El papel reforzó su perfil como intérprete asociado con personajes físicamente imponentes y con escenas de combate. También apareció como Hawk en producciones vinculadas al universo televisivo de DC, entre ellas Supergirl y Legends of Tomorrow.

Sin embargo, el personaje que transformaría definitivamente su carrera llegó en 2022. Ritchson fue elegido para interpretar a Jack Reacher en la serie Reacher, adaptación de las novelas del escritor Lee Child. La producción de Prime Video presentó una versión televisiva del antiguo policía militar que recorre Estados Unidos y termina involucrado en investigaciones y enfrentamientos violentos. La tercera temporada, estrenada en febrero de 2025, adaptó Persuader, la séptima novela de la saga.

El papel exigió a Ritchson una transformación física considerable y terminó convirtiéndose en el eje de su carrera. Además de protagonizar la serie, participa como productor ejecutivo. En entrevistas relacionadas con la tercera temporada, el actor ha explicado el grado de responsabilidad que siente al interpretar a un personaje con una base de seguidores consolidada por décadas de novelas.

El éxito de Reacher también abrió nuevas puertas en el cine. Ritchson apareció en Fast X como Aimes y posteriormente formó parte del reparto de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, dirigida por Guy Ritchie, y Ordinary Angels. Su filmografía reciente muestra una transición hacia producciones de mayor escala, sin abandonar la televisión que terminó convirtiéndolo en protagonista internacional.

Para 2026, su agenda refleja la dimensión alcanzada por su carrera. Entre sus proyectos figuran Motor City, Runner y la comedia navideña The Man with the Bag, junto a Arnold Schwarzenegger. Además, Prime Video ha confirmado la continuidad de Reacher con nuevas temporadas, mientras el actor ha sido vinculado a otros proyectos cinematográficos.

La trayectoria de Alan Ritchson, en poco más de dos décadas, es la de un intérprete que pasó por la televisión juvenil, la comedia, los superhéroes, las grandes franquicias cinematográficas y finalmente el protagonismo de una serie global. De aquel concursante de American Idol que buscaba un lugar en el entretenimiento al actor que encabeza una de las producciones de acción más conocidas de Prime Video, su carrera se ha caracterizado por una sucesión de personajes que fueron ampliando, paso a paso, el alcance de su perfil profesional.