Alana demandará por daños a su imagen

El nombre de la influencer Alana Flores se ha posicionado entre las principales tendencias, luego de que se difundiera una imagen de carácter explícito. La fotografía, aparentemente generada con inteligencia artificial, fue publicada sin su consentimiento, lo que provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Esta imagen comenzó a circular a través de X (anteriormente Twitter), donde varios usuarios cuestionaron su autenticidad. Un usuario identificado como @Chainsant1 aseguró que ésta era verídica, lo que motivó una pronta respuesta por parte de la también boxeadora. “No es real. Y si voy a buscar demandar”, indicó en un primer tuit. Y añadió: “Para los que dicen que, si voy a demandar a una IA, tengo la persona que lo inició y aunque haya borrado su cuenta @chainsant1 sé que fue él”.

Tras esto, la creadora de contenido publicó un video en su cuenta de Instagram dirigido a sus más de cuatro millones de seguidores. En el mensaje, explicó que si bien su imagen ya había sido manipulada con anterioridad, pero nunca se había enfrentado a un caso de esta magnitud. “Me hace sentir mucho coraje e impotencia estar en esta situación porque ya no sé qué hacer. Muchas veces en mi vida he sentido que he llegado a mi punto más bajo, pero días como hoy me hacen darme cuenta de que todo siempre puede ser peor”, expresó.

Aunado a esto, aclaró que no posee contenido íntimo, ni fotografías ni videos de naturaleza sexual, y tampoco cuenta con una cuenta en Onlyfans.