Alana prende pelea con Gala Montes

El torneo de box Supernova Strikers en el que participarán creadores de contenido continúa causando revuelo entre sus participantes. Alana Flores y Gala Montes serán las protagonistas de la pelea estelar del próximo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes.

Recientemente ambas retomaron durante una transmisión en vivo, un conflicto que involucró al comediante Adrián Marcelo, quien fue compañero de Gala durante su participación en el reality show La casa de los famosos 2, ya que Alana mencionó en un video que invitaría al regiomontano para acompañarla durante su entrada a la pelea.

A pesar de que en aquella conversación con Gala, Alana mencionó que no era verdad su intención invitar al comediante y que todo se trató de un mal entendido, el tema resurgió en una reciente entrevista con algunos de los panelistas de Supernova Strikers. “Independiente al tema de Gala, yo lo conocí en 2022 y me cayó super bien, me gusta mucho su contenido, me da mucha risa y como persona me cae de 10”, mencionó la streamer. “Pero también sé que, si fuera mi caso, a mí no me gustaría que metieran a terceros para aprovecharse”, añadió Flores para calmar los rumores de la supuesta aparición de Adrián Marcelo en la pelea.