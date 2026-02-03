Alana rechaza nueva pelea

Luego de ser pupila de “La Barby” Juárez cuando se preparaba para su pasado combate con Gala Montes, la streamer e influencer Alana Flores rechazó la propuesta de la expugilista de enfrentar a una chica del box amateur.

Aunque ha sido contundente ganadora de La Velada del Año y Supernova Strickers, contra peleadoras de mayor pesaje, Alana prefirió no aceptar la invitación.

Fue la exboxeadora mexicana quien comentó que se acercó a ella y le planteó la posibilidad: “Le pregunté si le gustaría hacer una pelea amateur”. Según Juárez, Flores respondió con dudas: “Ay, ‘Barby’, no sé, ya quiero que termine esto”.

Alana Flores tiene una pelea pendiente con la actriz Samadhi Zendejas, en la próxima Supernova.