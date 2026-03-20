Alana se enfoca en Supernova

Alana Flores, quien enfrentará a la argentina Florencia Vigna en la función de Supernova Génesis 2026, fue cuestionada sobre si aceptaría participar en el evento impulsado por Poncho de Nigris. Sin rodeos, su respuesta marcó cierta distancia. “No, de momento no. Yo estoy con Supernova al cien por ciento”, fue la dura respuesta de la influencer en su presentación estelar en la pelea del próximo 26 de abril en la Arena CDMX.

Lejos de una crítica, Flores calificó Ring Royale como un espectáculo entretenido. Incluso, dedicó palabras positivas a Poncho de Nigris y a Marcela Mistral por su participación. “Divertido. Muy divertido. Felicitaciones a Poncho… Marcela me súper sorprendió, lo hizo muy bien”, expresó, destacando también algunas de las peleas que más le llamaron la atención.

Un rival muy fuerte

Alana admitió que se trata de la rival más peligrosa dentro de las opciones que le ofrecieron. “Me presentaron varias opciones, todas argentinas: una no quiso y si elegía las otras, quedaba fuera Netflix. Me dijeron: esta es la rival más difícil, la rival que queremos... será la más difícil”, detalló la creadora de contenido.

Mientras tanto, Alana Flores mantiene su enfoque profesional en Supernova, y no ha confirmado cambios en su participación. Pero sus halagos hacia el evento de De Nigris dejan abierta la incógnita sobre si, en algún momento, podría sumarse a Ring Royale u optar por otro escenario.