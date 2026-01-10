﻿﻿
SÍGUENOS
GenteCultura

Alas y Raíces lanza convocatorias

Enero 10 del 2026
Las actividades buscan el cumplimento de los derechos culturales del país. Cortesía
Las actividades buscan el cumplimento de los derechos culturales del país. Cortesía

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) retomó el llamado del gobierno federal, que invitó a participar en las siguientes convocatorias: Narraciones Orales 2026, Laboratorio Lúdicos de Artes 2026 y Presentaciones Artísticas 2026.

Detallaron que los interesados pueden consultar las bases y requisitos en el sitio web del programa federal Alas y Raíces. Compartieron que mediante Narraciones Orales buscan proyectos escénicos dirigidos a bebés, niñas, niños y adolescentes, que promuevan su participación como sujetos de derechos, en espacios seguros, incluyentes y libres de violencia, con énfasis en municipios y zonas de atención prioritaria del país.

El llamado es para personas narradoras, promotoras, creadoras y profesionales de la palabra hablada, con propuestas dirigidas a infancias y adolescencias, en los siguientes rubros: bebés (0 a 2 años); primera infancia (3 a 5 años); niñas y niños (6 a 12 años) y adolescentes (13 a 17 años).

En tanto, compartieron que el proyecto de Laboratorios Lúdicos llega a su cuarta edición este año. Para esta ocasión seleccionarán un total de 50 propuestas que tengan como eje principal su participación y contribución en entornos cercanos, a partir de la visibilización de su capacidad creativa desde las distintas expresiones y manifestaciones culturales. Esta invitación esta dirigida a bebés, niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque comunitario.

Derecho a la cultura

En tanto, las Presentaciones Artísticas 2026 tienen el propósito de beneficiar a niñas, niños y y adolescentes, en municipios y zonas de atención prioritaria en el país. La convocatoria es para compañías artísticas con propuestas escénicas-lúdicas concebidas para niñas, niños y adolescentes, en las disciplinas de arte circense, danza contemporánea y teatro de calle, con capacidad de adaptación a espacios abiertos, alternativos o de infraestructura limitada.

Finalmente, resaltaron que Alas y Raíces es el programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI), perteneciente a la Secretaría de Cultura del gobierno de México, que propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.

﻿