Alas y Raíces lanza convocatorias

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) retomó el llamado del gobierno federal, que invitó a participar en las siguientes convocatorias: Narraciones Orales 2026, Laboratorio Lúdicos de Artes 2026 y Presentaciones Artísticas 2026.

Detallaron que los interesados pueden consultar las bases y requisitos en el sitio web del programa federal Alas y Raíces. Compartieron que mediante Narraciones Orales buscan proyectos escénicos dirigidos a bebés, niñas, niños y adolescentes, que promuevan su participación como sujetos de derechos, en espacios seguros, incluyentes y libres de violencia, con énfasis en municipios y zonas de atención prioritaria del país.

El llamado es para personas narradoras, promotoras, creadoras y profesionales de la palabra hablada, con propuestas dirigidas a infancias y adolescencias, en los siguientes rubros: bebés (0 a 2 años); primera infancia (3 a 5 años); niñas y niños (6 a 12 años) y adolescentes (13 a 17 años).

En tanto, compartieron que el proyecto de Laboratorios Lúdicos llega a su cuarta edición este año. Para esta ocasión seleccionarán un total de 50 propuestas que tengan como eje principal su participación y contribución en entornos cercanos, a partir de la visibilización de su capacidad creativa desde las distintas expresiones y manifestaciones culturales. Esta invitación esta dirigida a bebés, niñas, niños y adolescentes, desde un enfoque comunitario.

Derecho a la cultura

En tanto, las Presentaciones Artísticas 2026 tienen el propósito de beneficiar a niñas, niños y y adolescentes, en municipios y zonas de atención prioritaria en el país. La convocatoria es para compañías artísticas con propuestas escénicas-lúdicas concebidas para niñas, niños y adolescentes, en las disciplinas de arte circense, danza contemporánea y teatro de calle, con capacidad de adaptación a espacios abiertos, alternativos o de infraestructura limitada.

Finalmente, resaltaron que Alas y Raíces es el programa de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil (CNDCI), perteneciente a la Secretaría de Cultura del gobierno de México, que propone acciones destinadas al cumplimiento de los derechos culturales de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años.