Albarrán dice no ser un deudor

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, hizo frente a los cuestionamientos de los medios de comunicación en torno al conflicto legal que enfrenta con Andrea Medina, mamá de su hija Cosma.

Al respecto de los señalamientos de Ofelia Medina, sobre que no depositaba la pensión alimenticia para su sobrina, el cantante comprobó que no lo hace en California, donde la niña radica con su mamá, sino en un juzgado de Naucalpan. “Pues me siento triste, pero es la forma en que piensan ellas. Yo tengo mi forma de pensar y de actuar y yo he actuado de buena fe, de buen corazón y pues desacuerdos siempre hay”, comentó.

Fue en noviembre pasado cuando Ofelia Medina aseguró que Rubén no se ha hecho responsable de su familia en mucho tiempo. “Si tienes un hijo con una persona tienes que ser responsable al respecto y con esa persona también”, señaló.