Albarrán lamenta la poca empatía

Rubén Albarrán se unió a la más reciente manifestación del colectivo de madres buscadoras y, durante su presencia en la marcha, lamentó que el futbol una muchas más fuerzas que una causa tan sensible como la desaparición forzada. El cantante y también activista se dio cita en la última megamarcha, organizada por madres buscadoras, la cual tuvo lugar, este domingo 5 de julio, ahí, varios medios se acercaron a él para conversar acerca de su solidaridad con la causa.

Para Albarrán, el hecho de no encontrarse en la misma situación que miles de mujeres, o familias, que buscan con persistencia a sus hijos, no limita su capacidad de empatizar con la causa pues, para el músico, la sociedad, completa, debe unirse para mostrar su respaldo y cooperación a aquellos que atraviesan tiempos de vulnerabilidad.

Mensaje

“(Que) nuestra conciencia se eleve, para que podamos transformar el presente, seguir esperando de los gobiernos, parece inútil, seguir gastando energía en algo que ya nos ha sido demostrado que no trabajan para el pueblo; creo que es importante pensar que las luchas están unidas, tenemos que encontrarnos todos los que estamos luchando, todas las luchas están conectadas, porque pues, así es la vida, la vida es un entramado”, dijo.

Lamentó que la atención de las y los mexicanos se enfoque, exclusivamente, a la participación que la selección mexicana tuvo durante la Copa Mundial, considerando que, toda esa unión, debería ser conminada por causas sociales y no por la parafernalia del futbol.