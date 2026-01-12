Alberto Patiño recibe apoyo del gremio

En menos de 24 horas, la vida de José Alberto Patiño pasó del desempleo y el albergue, a tener una posibilidad laboral y una habitación propia por al menos un mes.

El actor de No nos moverán, ganador del Ariel a Revelación Actoral en septiembre pasado, ha estado sin trabajo desde mayo y esta semana tuvo que recurrir a un albergue de la Ciudad de México, en Tepito, para poder dormir, ante la falta de recursos económicos.

Su situación se dio a conocer en redes sociales y fue entonces que miembros de la comunidad fílmica y compañeros se acercaron a ofrecerle ayuda. “Me acaban de llegar dos propuestas para dos proyectos de cine que bueno, no puedo ahondar, peo hay posibilidad de tener un proyecto y generar recursos. Y una compañera me ofreció un espacio que puede ahorita rentarme por un mes en lo que busco algo más, pero ya tengo un lugar para descansar”, dijo Patiño.

El actor trabajó en el proyecto educativo Pilares hasta mediados del año pasado y desde entonces no había logrado encontrar trabajo. En las últimas semanas había contado con el apoyo de un conocido y su hogar, pero en diciembre le pidió salir.

El martes entró a un albergue, pero se sintió discriminado, por lo que a la noche siguiente decidió caminar toda la noche hasta que fue de día.

Feliz por ser escuchado

“Ahora he recibido mucho apoyo, se me quiebra la voz, ando emocional”, indicó Patiño. “Ya me siento mucho mejor, más tranquilo y me siento sorprendido de toda esta respuesta de la gente que ha visto o no mi trabajo”.

Patiño ha participado en más de 20 producciones escénicas desde 1995, especializándose en teatro cabaret. Fue galardonado con el premio al mejor actor por la Facultad de Arte Dramático de Serbia y reconocido como destacada expresión actoral, mejor diseño de vestuario y el premio a la creación escénica por la UNAM. Participó en el cortometraje documental Primavera rosa en México, nominado al Goya en 2019, y en las series Señorita Pólvora y Kim.