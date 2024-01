Alberto Vázquez no dejará los escenario

El cantante de rock Alberto Vázquez desmintió la noticia de que se retiraría de los escenarios. Esto surge después de que, hace dos días, su hijo Arturo declarara a Ventaneando que, a pesar de que su padre estaba en buenas condiciones para cantar, su cardiólogo le había recomendado no regresar a dar shows.

Fue a través de un comunicado compartido en la cuenta oficial de Instagram del artista, que se dio a conocer que la información respecto a que se iba por desafíos de salud era falsa. “Esta nota no es verídica, afortunadamente el Sr. Alberto se encuentra en muy buen estado de salud”, se lee. Además, se asegura que pronto se tendrán noticias de él.

El intérprete de “Maracas” padece desde hace varios años la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), vinculada a su histórico hábito de fumar. Asimismo, en 2016, una parálisis facial lo llevó a suspender su participación en el show “Juntos otra vez”, donde compartiría escenario con Angélica María, Enrique Guzmán y César Costa en el Auditorio Nacional, por lo que no es la primera vez que alarma a sus seguidores.

¿Qué dijo Arturo Vázquez sobre el cantante?

En el video publicado por el medio de comunicación, Arturo expresó que un especialista le aconsejó al famoso no hacer esfuerzos significativos: como los requeridos en presentaciones en vivo. Arturo afirmó: “mi papá está en perfecta forma para poder grabar. No puede dar conciertos ya porque se lo recomendó el cardiólogo, que mejor se cuidara porque pararse ante 10 mil personas requiere mucha energía, aunque todavía puede cantar. Lo que no puede hacer es esfuerzos como bajar escaleras, agitarse”.

Asimismo, contó que la voz detrás de “Maracas” y “El pecador” actualmente se encuentra inmerso en un proyecto donde revive los éxitos que marcaron su vida en diferentes épocas. Arturo compartió emocionado. “Está siendo un poco esa labor. Las canciones que lo marcaron de por vida, las está haciendo. Está juntando a toda la familia; fue maravilloso”, señaló.

Cuando se le cuestionó sobre su relación con su padre, debido a polémicas pasadas, Arturo aclaró: “Muchas veces se nos ha tachado de no tener una buena relación, pero si no me contestaba un mensaje, se magnificaba”.