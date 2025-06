Alberto Vázquez, sometido a cateterismo

La leyenda viva del rock & roll de México Alberto Vázquez fue hospitalizado en Torreón, Coahuila, por causa de “una cirugía programada”.

A través de un comunicado detallaron que su operación fue “un cateterismo en una pierna”, señalaron cercanos al músico. Además, afirmaron que se encuentra en recuperación y esperan que lo den de alta pronto. Arturo Vázquez, hijo del intérprete, dio detalles sobre lo que le sucedió a su papá, aunque mencionó no tener mayor conocimiento aún. “Lo que hay en redes es la única información que se tiene. Yo, por mi parte, hablé con mis hermanas y están muy tranquilos, y todo está bien. Realmente información no la tengo porque no estoy ahí aún”, afirmó. “Con sus 85 años puedo decir que está muy bien y me dicen que está tranquilo, que no hay por qué preocuparse y que en breve podré hablar con él”.

Alberto vive en el Rancho Santa Julia, en Matamoros, Coahuila, y fue trasladado a la clínica del IMSS número 71 por la cercanía con lo que considera su segundo hogar. El intérprete de “16 toneladas” se encontraba retirado de los escenarios debido a problemas de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica).