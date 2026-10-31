Alcanzar una estrella inicia grabaciones

Alcanzar una estrella, nueva producción de Pedro Ortiz de Pinedo protagonizada por María Perroni Garza y Eduardo Zucchi, realizó hoy su pizarrazo de inicio de grabaciones en Televisa San Ángel.

El melodrama narra la historia de Lorena (María Perroni Garza), una universitaria invisible para todos, que sueña con conquistar el corazón de su ídolo musical, Eduardo Casablanca (Eduardo Zucchi), la estrella pop del momento. Él tiene fama, fortuna y millones de admiradoras, pero vive atrapado en un mundo de apariencias, intereses y traiciones.

El destino cruza sus caminos y surge un romance tan inesperado como imposible, capaz de desafiar los prejuicios, los celos y los secretos que los rodean. Juntos, Lorena y Eduardo, descubrirán que detrás de las apariencias se esconde una historia de amor que podría cambiar sus vidas para siempre.

El elenco de la serie está conformado por Macarena Oz, Andreé Graham, Adriana Nieto, Nicole Curiel, Javo Benítez, Alexis Ceballos, Roberto Uscanga, Itza Sodi, Arturo Posadas, Gicela Sehedi, Michelle Jurado, Habda Malacón, Mitzi Elizalde, Emiliano Gatica, Paulina Montes, América Jiménez, Shanay Collazo, Galilea Sandoval, Eunice Barrera, Alejandro del Prado y Mariano Meouchi.

Esta producción de Pedro Ortiz de Pinedo es adaptada por Óscar y Pedro Ortiz de Pinedo, Romy Díaz, Carolina Ayala y Fernando Díaz de León. La dirección corre a cargo de Jorge Robles, Ignacio González y Luis Arturo Rodríguez.

Alcanzar una estrella, nuevo m-drama de Televisa-Univision, se estrenará en el segundo semestre del 2027 por la señal de Canal 5.