Alcanzaron la fama gracias a un reality show

Son personalidades que lograron una gran popularidad o relanzaron sus carreras al participar en competencias de talento o exponiendo su vida privada, con lo que consiguieron contratos y proyectos nuevos.

Kim Kardashian en Keeping Up with the Kardashians:

El boom más grande de la historia de los realities.

Paris Hilton con The simple life:

Inventó el concepto de ser famosa por ser famosa.

Kylie Jenner también con Keeping Up with the Kardashians:

El programa fue un éxito, se convirtió en billonaria por eso.

Heidi Montag y Spencer Pratt con The Hills:

Los villanos más amados.

Ozzy Osbourne con The Osbournes:

Revivió su carrera gracias a MTV.

Nicole Polizzi, "Snooki", con Jersey Shore:

Fenómeno mundial 2009-2012.

Gordon Ramsay con Hell´s kitchen y Kitchen nightmares:

Se volvió meme y super chef reconocido de TV.

Lauren Conrad en Laguna Beach y The Hills:

Saltó a la fama a mediados de la década de 2000 al protagonizar los exitosos reality shows de MTV.

Khloé y Kourtney Kardashian igual con Keeping up with the Kardashians:

Definitivamente les cambió la vida.

Simon Cowell en American Idol y X Factor:

Se hizo estrella como el juez cruel.

Poncho de Nigris en Big Brother México y La casa de los famosos:

Tuvo éxito en el primer programa, se mantuvo vigente en la televisora hasta la llegada de LCDLF.

Karime Pindter con Acapulco Shore y La casa de los famosos:

En ambos proyectos le fue muy bien, en este último se consagró como finalista.

Yuridia y La Academia:

No ganó el programa, pero sí el corazón de los mexicanos, que supieron reconocer su talento.

Wendy Guevara en La casa de los famosos México:

La primera mujer trans en ganar y se volvió un boom en todo México

Kelly Clarkson en American Idol:

Ganó la primera temporada y de ahí al estrellato.

Harry Styles en The X Factor:

En 2010, audicionó para el programa. Una de las juezas sugirió que sería mejor que estuviera en grupo y así se formó One Direction. Lo demás es historia.