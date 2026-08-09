Alcanzaron la fama gracias a un reality show

Son personalidades que lograron una gran popularidad o relanzaron sus carreras al participar en competencias de talento o exponiendo su vida privada, con lo que consiguieron contratos y proyectos nuevos.
Kim Kardashian en Keeping Up with the Kardashians:
El boom más grande de la historia de los realities.
Paris Hilton con The simple life:
Inventó el concepto de ser famosa por ser famosa.
Kylie Jenner también con Keeping Up with the Kardashians:
El programa fue un éxito, se convirtió en billonaria por eso.
Heidi Montag y Spencer Pratt con The Hills:
Los villanos más amados.
Ozzy Osbourne con The Osbournes:
Revivió su carrera gracias a MTV.
Nicole Polizzi, "Snooki", con Jersey Shore:
Fenómeno mundial 2009-2012.
Gordon Ramsay con Hell´s kitchen y Kitchen nightmares:
Se volvió meme y super chef reconocido de TV.
Lauren Conrad en Laguna Beach y The Hills:
Saltó a la fama a mediados de la década de 2000 al protagonizar los exitosos reality shows de MTV.
Khloé y Kourtney Kardashian igual con Keeping up with the Kardashians:
Definitivamente les cambió la vida.
Simon Cowell en American Idol y X Factor:
Se hizo estrella como el juez cruel.
Poncho de Nigris en Big Brother México y La casa de los famosos:
Tuvo éxito en el primer programa, se mantuvo vigente en la televisora hasta la llegada de LCDLF.
Karime Pindter con Acapulco Shore y La casa de los famosos:
En ambos proyectos le fue muy bien, en este último se consagró como finalista.
Yuridia y La Academia:
No ganó el programa, pero sí el corazón de los mexicanos, que supieron reconocer su talento.
Wendy Guevara en La casa de los famosos México:
La primera mujer trans en ganar y se volvió un boom en todo México
Kelly Clarkson en American Idol:
Ganó la primera temporada y de ahí al estrellato.
Harry Styles en The X Factor:
En 2010, audicionó para el programa. Una de las juezas sugirió que sería mejor que estuviera en grupo y así se formó One Direction. Lo demás es historia.