Aldo de Nigris sufre aparatosa caída

El nombre de Aldo de Nigris se volvió tendencia luego de que, durante su participación en el Carnaval de Mazatlán, sufrió una aparatosa caída de un carro alegórico, la cual pudo ocasionarle severas lesiones. El ganador de La casa de los famosos se golpeó la cabeza y la espalda.

De Nigris fue uno de los tantos famosos invitados a participar en el tradicional Carnaval de Mazatlán. Desfiló la noche del domingo en un espectacular carro alegórico, desde donde saludó a los asistentes que lo reconocieron por su faceta como influencer y por ser sobrino de Poncho de Nigris.

En los videos que ya se han hecho virales en redes sociales se observa que Aldo primero se balancea hacia adelante y luego, tras el arranque del carro, cae violentamente hacia atrás, aproximadamente desde un metro de altura. El impacto habría sido en espalda, columna vertebral y cabeza.

En el clip también se aprecia que Aldo hace gestos de dolor; sin embargo, de inmediato levanta los pulgares en señal de que está bien, sonríe y se reincorpora para seguir bailando, como si nada hubiera pasado.