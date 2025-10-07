Aldo ganador de La Casa de los Famosos

Tuvieron que pasar tres meses, diez eliminados y un montón de polémicas para que, el domingo por la noche, se conociera al ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos México.

La última gala del reality show inició entre tensiones, sentimientos a flor de piel y la presencia de todos y cada uno de los famosos que se quedaron en el camino de ganar los 4 millones de pesos del premio final. Con las votaciones aún abiertas, la velada arrancó con Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Aldo De Nigris y Shiky, hablando sobre su experiencia en este complicado reto.

Quinto lugar

Llegó el momento de que Galilea hiciera la primera pausa y así se reveló el nombre del quinto lugar: Mar, que entre la ovación del público llegó hasta el foro para ser recibida por sus compañeros.

De acuerdo con datos revelados por la producción, la tercera temporada rompió récord al registrar más 41 millones de votos, una cifra nada despreciable para este tipo de formatos.

Segunda pausa

La segunda pausa de la noche no tardó en llegar. Con la tensión en el aire Montijo pronunció el nombre Shiky quién se convirtió en el cuarto lugar de la temporada.

El tercero y segundo lugar fueron para Abelito en tercer lugar y Dalilah Polanco en segundo lugar, por lo que Aldo De Nigris se vistió de gloria y fue el encargado de apagar las luces de la casa.

El programa cerrará sus puertas hasta el próximo año cuando la cuarta temporada, que ya fue confirmada inicie.

La fiesta en Monterrey

Aldo de Nigris quien dejó el futbol profesional a los 19 años para después enfocarse en las redes sociales, llegó a la final de La Casa de los Famosos México 2025 como uno de los grandes favoritos del público más allá del norte del país.

Y ese favoritismo le bastó para convertirse en el ganador del reality show con una sumatoria de 19 millones 139 mil votos, informó Galilea Montijo.

“Aldo, el niño bien, el príncipe de Monterrey, demostraste tu sensibilidad con tus compañeros de Noche, dijiste que venías a pasarla bien y cumpliste, eres un verdadero campeón, Aldo es momento de salir y disfrutar este gran logro, hasta siempre, mi ganador”, dedicó La Jefa antes de que el ‘Lobo bien’ apagara las luces de la casa.

El sobrino de Poncho de Nigris y del exdelantero Aldo de Nigris se ganó un lugar en la última gala gracias a su autenticidad y a la conexión que logró con el público, consolidándose como uno de los finalistas y grandes aspirantes a llevarse los 4 millones de pesos y reconocimiento del público.

En medio de la expectación generada por la final de La Casa de los Famosos México, la familia De Nigris compartió sus celebraciones tras el triunfo de Aldo como ganador del reality. Antes de que se revelara el resultado final, amigos y familiares del influencer ya se habían reunido en algunos puntos clave para seguir la transmisión, convirtiendo la espera en una auténtica fiesta.

Por su parte, en un espacio al aire libre acondicionado para la ocasión, Poncho de Nigris, tío del ganador, encabezó una reunión que estuvo marcada por la emoción, la convivencia y un ambiente de franca camaradería. Una gran pantalla al aire libre transmitía la gala final mientras los asistentes compartían alimentos y bebidas, atentos a cada momento que acercaba a Aldo a la victoria.

Al anunciarse el veredicto, Poncho saltó de su asiento y comenzó a llorar. Asimismo exclamó a todo pulmón: “¡Ganamos! Ahí está solito en la casa va a apagar las luces. ¡Apágala! Eres un crack. Es tuyo. El ganador de la tercer temporada, sin ser conductor, actor, ni nada... Ahí está el gran corazón de Aldo. Para todos los que no creían, a los que no creían en la estrategia. Los buenos siempre ganan”, palabras que rápidamente fueron celebrados por todos los presentes, generando aún más entusiasmo en el festejo familiar.