Aldo Rendón se va de la casa

Aldo Rendón anunció su salida de la nueva temporada de La casa de los famosos México. Al final de la gala, el experto en moda explicó que un tema de salud le impedía seguir en la competencia ya que tenía que someterse a tratamiento lo antes posible.

Entre lágrimas, Aldo Rendón confesó que las condiciones de La casa de los famosos México no son adecuadas para atender su problema de salud y por eso optó por abandonar la competencia. El stylist comenzará un tratamiento. “Las condiciones de la casa no son adecuada para que esté aquí, tengo un problema de salud reversible y tengo que tener tratamiento ya, no puedo estar saliendo, entonces, me voy de la casa hoy”, dijo.

Que dijo Mariana

En plena transmisión en vivo Galilea Montijo, conductora de La casa de los famosos México, le dio la palabra a Aldo Rendón para que anunciara su salida de la temporada 2026 del reality show de Televisa. La mayoría de sus compañeros se conmovió hasta las lágrimas, pero la que se robó toda la atención fue Mariana Ochoa, con quien el experto en moda tuvo una fuerte rivalidad.

En las imágenes vemos a Aldo Rendón recibiendo el apoyo de sus compañeros mientras que Mariana Ochoa se queda sentada en la sala de La casa de los famosos México. Posteriormente se acerca al stylist, pero la ignora para darle un fuerte abrazo a Yahir.

Una vez que Aldo Rendón salió de La casa de los famosos México, Mariana Ochoa les mostró su apoyo a los habitantes que estaban afectados por la decisión que tomó el especialista en moda.

Salida

Fue este martes 1 de septiembre cuando Aldo Rendón confirmó su salida de La casa de los famosos México. El especialista en moda aseguró que una enfermedad le impide seguir en la competencia ya que tiene que someterse a un tratamiento.

Por otra parte, el experto en temas de la farándula, Javier Ceriani, dijo que la salida de Aldo Rendón no fue por un tema de salud, sino por miedo a perder patrocinadores del reality.