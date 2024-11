Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, está a punto de llegar al altar junto a Nader Shoueiry. Hace pocos días compartió un poco de su reacción al visitar el lugar donde contraerá matrimonio.

Hace un par de días la vimos como invitada al desfile de Carolina Herrera. Entre tanto ajetreo, la influencer tuvo una romántica velada en la que portó un look muy al estilo de Carrie Bradshaw.

¿La nueva Carrie Bradshaw?

A través de Instagram, Ale Capetillo publicó una foto que inevitablemente nos recordó a Carrie Bradshaw, el emblemático personaje de la serie Sex and the city, interpretado por Sarah Jessica Parker.

La joven mexicana vistió un corset negro con escote de corazón, que resaltaba elegantemente sus hombros y cuello. Combinó esta pieza con una falda de tul en color blanco, aportando un toque romántico al look. Finalmente, agregó unas zapatillas negras.

Para complementar su atuendo de noche, A la hija de Biby Gaytán optó por un maquillaje de sombras oscuras y un labial en tono vino, logrando una armonía perfecta con el corset.

En cuanto a su peinado, eligió un chongo bajo para resaltar sus hombros y cuello. Y como toque final, añadió una pulsera y unos aretes plateados.

Este outfit nos remitió a Carrie Bradshaw, ya que su estilo era sumamente femenino y romántico en la popular serie de los 90.

Si alguna vez viste Sex and the city, recordarás que Carrie resulta salpicada por un autobús que lleva su imagen. Pues ese look que Sarah Jessica Parker lleva en dicha escena es prácticamente el mismo de Ale Capetillo.

¿Cómo recrear el look?

Este estilo es perfecto para una cena romántica con tu pareja o para una tarde de amigas. Para recrearlo, te sugerimos combinar un bustier o un corset de terciopelo, que ayudará a estilizar la parte superior del cuerpo.

Además utiliza una falda de tul en línea A y con bastante volumen. Finalmente, elige unas zapatillas delicadas; es decir, que no tengan plataforma y que el tacón sea delgado para enmarcar el pie.