Alejandra Guzmán, quien este viernes celebra 56 años de vida, reveló que continúa bajo tratamiento médico para erradicar los polímeros que en 2009 le inyectaron en sus glúteos.

“De 12 años para acá casi no hay lo que había, lo que hubo, ya siento más mi cuerpo y gracias a Dios sigo bailando y cantando, que es lo que más me gusta, me pueden cortar mucho, pero las alas y garganta jamás”, subrayó la rockera.

Guzmán, quien festejó en la casa de su mamá Silvia Pinal, tiene muchas satisfacciones, ya que cumple 35 años de trayectoria y con ello lanza su tema “Nueve vidas”, y destacó que se encuentra feliz y realizándose en lo profesional con proyectos en puerta.