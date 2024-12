Ale Guzmán revela lo que le heredaron

A dos semanas del fallecimiento de Silvia Pinal, su hija Alejandra Guzmán reveló lo que la diva del Cine de Oro le habría heredado en su testamento.

La “reina de corazones” explicó a Despierta América que su madre dejó todo planeado para cuando llegara el momento de partir. Según la voz detrás de “Yo te esperaba”, Pinal le dejaría su lujosa mansión ubicada en la Ciudad de México.

“A mí me dijeron que se me quedaba, pero yo ya tengo mi casa, entonces yo no sé”, declaró sobre qué sucedería con la propiedad. Aclaró que era un tema que no le importaba, pero la familia era consciente de que en algún momento iban a tener que leer el testamento. “Mi mama tuvo y tiene muchísimas cosas que dejó, pero todo está bien organizado. No se le va una”.

Alejandra también recordó que llegó a prestarle dinero a su mamá para que pudiera adquirir el teatro Silvia Pinal, y la actriz le pagó con un departamento. “Todo lo que ella me dejó, que padre, aunque yo no soy tan materialista. No me importa lo material”, aseguró.

Durante el homenaje póstumo que se le realizó a Silvia Pinal en Bellas Artes el 30 de noviembre, la ausencia de Luis Enrique generó especulaciones. Ahora, Alejandra explicó que a su hermano, un día antes, lo habían tirado de la moto cuando estaba intentando llegar a velar a Silvia y dijo que su hermano menor estaba muy triste por el fallecimiento de la estrella: “Fue el más cercano a ella, fue el consentido siempre”.

La artista detalló que como ella se salió de casa a temprana edad, cree que eso le está ayudando a soltar poco a poco el dolor. “No es fácil, porque te dicen el show debe continuar y sí, pero eso es lo que me hace llorar. Es un duelo que llevo con orgullo, es un luto que me está forjando como persona y no le voy a fallar”, externó.