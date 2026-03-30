Ale Guzmán rompe placa de Malinche

La cantante Alejandra Guzmán celebró el primer año de temporada del musical Malinche con tal fuerza, que terminó rompiendo la placa conmemorativa ante el asombro de Nacho Cano, creador y director de este montaje.

“Es un honor, es mi primera develación de placa, gracias Nacho, gracias a todo el elenco, que brille y que felicidad muy grande”, fue lo que dijo la Guzmán antes de darle un fuerte jalón a la tela que cubría la placa de un año de temporada de Malinche, lo que hizo que esta cayera al suelo y cuando la levantaron se había desprendido del marco. “Está bien, un aplauso para Alejandra, de ahora en adelante ya no le llamaran los artistas para entregar la placa”, bromeó Nacho Cano después de este incidente, abrazando a la intérprete de “Eternamente bella” y “Reina de corazones”.

Unos minutos antes Alejandra Guzmán había subido al escenario del Frontón México, para felicitar a la compañía de Malinche, recordando que ella inició haciendo teatro pero al final el rock ganó en su corazón.

“Alejandra para mí que tú estés hoy aquí, con la gran estrella que eres, con lo que has significado para México, España y el resto del mundo, eres una mujer valentona, es un honor que nos estés celebrando esta placa es un honor, porque todos los artistas importantes tienen que subir a este escenario, todos estos son grandes artistas y si un artista se sube aquí es porque es muy bueno, porque estar frente a estos ca... es muy difícil”, señaló Nacho Cano.

Consejos

La madrina de esta ocasión señaló que, la habían hecho sentir algo en su corazón gracias al trabajo hecho en escena, además de que su madre, la legendaria Silvia Pinal, le comentó que para ser un artista completo se debía bailar, cantar y actuar, y fue precisamente lo que encontró en Malinche, grandes artistas.

El director Nacho Cano compartió que le costó 15 de trabajo, el haber concretado una puesta como Malinche; pero al final en cada función todos tienen la oportunidad de sanar alguna herida del pasado. “El mestizaje ha sido la gran obra, México ha sido la gran obra de España, lo más grande que ha hecho, por eso esta noche se me hizo muy importante, porque México hay que celebrarlo. Dicen que pensar en lo malo de la historia nos da depresión a todos, por eso hay que celebrarlo, es una maravilla México, es una maravilla su gastronomía, sus bailes, su cultura, la amabilidad del mexicano; yo vine aquí hace muchos años con Mecano y me enamoré del país, porque la gente no es amable por la propina, lo es porque es amable de corazón y empática”, expresó Nacho Cano.