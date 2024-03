Ale Poiré busca plasmar la energía femenina

Alexandra Poiré Villanueva, creadora tapatía. CP

“Estudié diseño, pero quiero dedicar mi vida al arte”, asegura la diseñadora de profesión, pero muralista por afición y convicción Alexandra Poiré Villanueva, mejor conocida como Ale Poiré, quien a su corta edad ha sido ganadora de varios premios.

La artista tapatía declara en entrevista que la pintura ha sido su principal aliada, y a pesar de que en sus inicios le dedicó seis años a un negocio de madera, un buen día un amigo le presentó otra opción artística y, desde entonces, se dedica de tiempo completo al muralismo y la ilustración, dejando su huella en las paredes de diferentes Estados.

“Cuando mi amigo me invita a pintar y descubro esa sensación que te da pintar en grandes dimensiones donde empleas el cuerpo y además entran en juego varias cosas como estar atenta al andamio, a las alturas, a las proporciones, al movimiento y al colorido, fue cuando decidí dedicar mi vida al arte”, recalca Poiré.

Su enfoque lo ha dirigido a la recuperación de espacios públicos a través de colaboraciones con distintos proyectos de carácter social y la exploración plástica por medio del acrílico y la brocha, herramientas que le ayudan a este ejercicio que califica como poderoso y cuyo estilo define como cien por ciento realista, sin llegar al hiperrealismo.

Con sus murales, dice la entrevistada busca el autoconocimiento y la exploración de lo femenino, desde su naturaleza hasta sus facultades, como lo son la contención y la ternura, temáticas que la han llevado a fundar la Sociedad de Pintoras, una colectiva de mujeres que pintan en la ciudad de Guadalajara.

“De tres años a la fecha pinto mucho a la mujer, pero no tanto por la mujer en sí, sino como una representación de la energía femenina, que no necesariamente es exclusiva de nosotras. Empecé en pandemia con un taller de murales para mujeres, luego seguí viajando a diferentes estados de la República Mexicana, en otros países de Latinoamérica y Europa donde se fue tejiendo una red de artistas urbanos, desde entonces a la fecha me involucré en distintos proyectos de mujeres entrelazándome con aquellas que ya están pintando en gran formato y quienes buscan hacerlo y así unirnos y seguir creando”, refiere.

En los últimos dos años y medio ha pintado para hoteles, restaurantes y oficinas, además de colaborar en proyectos de carácter social principalmente reconociendo identidades culturales y recuperando el espacio público con organizaciones como Sarape Social, ONU, Colectivo Tomate, 3x2+1, entre otros, en varias partes de México.