Alegres revelan censura del gobierno

Con censura y con un aforo de tan solo 3 mil 500 personas, la agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco se presentó en el escenario de la Arena Ciudad de México, donde armaron una fiesta con sus fans más fieles y lo mejor de su repertorio, como parte de su gira Siempre Alegres Tour.

Alrededor de la 21:10 horas la presentación comenzó con la participación de Cosme Tadeo y sus Reyes, que trajeron el ritmo clásico se de la banda con temas como “La Cuca”, “Libre de culpa”, “Recuerdos”, “De brinquito”, “La nena”, por mencionar algunas, con las que intentaron poner al público en ambiente, en un momento donde el recinto no estaba lleno ni a la mitad de su capacidad.

El sonido norteño también se dejó escuchar con Raúl Hernández Jr., quien es hijo del llamado “Tigre Solitario”, Raúl Hernández, uno de los fundadores de los legendarios Tigres del Norte. El joven músico rindió homenaje a Marco Antonio Solís con “Ahora te vas” y a los “jefes de jefes” Los Tigres del Norte con “Ni parientes somos”, “Mi buena suerte”, “Pacas de a kilo” y “América”.

Salto al escenario

Finalmente alrededor de las 23:30 horas en el escenario apareció una banda sinaloense, con la cual los integrantes de la agrupación Los Alegres del Barranco hicieron su aparición en el escenario; pero el show arrancó en forma, después de que se proyectará un video sobre la trayectoria de esta agrupación, originaria de Badiraguato, Sinaloa.

Armando Moreno Álvarez (voz principal), José Pavel Moreno (acordeón y segunda voz), José Carlos Moreno (bajo) y Cristóbal Reyes (batería), aparecieron en el escenario y de inmediato la gente se puso de pie y comenzaron a cantar el tema “Caballero”, a la par que los artistas en escena.

Mientras las cervezas y las botellas de tequila iban y venían entre las filas del área preferente de la Arena Ciudad de México, los originarios de San José del Barranco los complacieron con “El Jr.”, “Los consejos” y “Mente ocupada”; después rindieron un homenaje a Vicente Fernández, al interpretar acompañados de una mariachi “De un rancho a otro” y “El rey”.

Dedicatoria

“Como ustedes saben el año pasado tuvimos problemas, por lo cual muchas personas se alejaron, está canción va dedicado para ellas, para los que brindan su amistad de dientes para fuera”, dijo Armando Moreno, antes de cantar el tema que lleva como título esta frase, haciendo referencia al problema que tuvieron en marzo del año pasado, cuando durante uno de sus conciertos proyectaron la imagen de un conocido narcotraficante y fueron acusados de hacer apología del delito.

Después de haber interpretado los temas “Moneda sin valor”, “Dicen que unos ojos negros”, “Rey pobre” y “Terco soy”, José Pavel Moreno, acordeón y segunda voz de la agrupación, tomó la palabra y explicó por qué en este concierto no se incluyeron muchos de los corridos que los hicieron famosos, como “El dueño del palenque”, por el cual fueron investigados en 2025.

José Pavel comenzó explicando que ellos tenían un repertorio preparado, el cual mostró en una especie de rota folio que tenía tachado varios títulos de una lista y continuó diciendo. “Llegó la gente del gobierno y nos dijo ‘no pueden cantar esta, ni esta’; nosotros nos sentimos comprometidos con ustedes, ustedes son los patrones, por ustedes estamos y vamos a seguir estando si nos siguen apoyando… nos sentimos incompletos al no cantarles nuestros éxitos, nuestros corridos, que por años ustedes los han escuchado, desgraciadamente no nos dejan cantarlos, no nos gusta esto pero tenemos que respetar las leyes, nos guste o no nos guste”, comentó la segunda voz de la agrupación.