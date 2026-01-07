Alejandra Barros reaparece en redes

Alejandra Barros preocupó a sus seguidores luego de compartir una foto donde se le ve utilizando un tanque de oxígeno. La actriz mexicana, de 54 años, explicó que su estado de salud se vio afectado a finales de 2025 tras una intensa temporada de trabajo en la telenovela Mi rival, grabada durante tres meses en San Luis Potosí.
De acuerdo con su testimonio, las jornadas extenuantes, los cambios bruscos de temperatura y el cansancio acumulado le pasaron factura y el 30 de diciembre, fue hospitalizada. Tras varios estudios, los médicos le diagnosticaron neumonía.
Ale aprovechó la publicación para marcar una postura clara rumbo a este nuevo año. “No quiero abusar de mi cuerpo nunca más. La salud y el amor hoy se vuelven mi prioridad para este 2026”, escribió, dejando claro que piensa bajar el ritmo y escuchar más a su cuerpo.