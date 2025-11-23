Alejandra y Alan ponen a prueba su amor

Alejandra Espinoza y Alan Tacher se embarcarán en una emocionante aventura profesional con el próximo estreno de ¿Apostarías por mí?, el nuevo reality multiplataforma, completamente en vivo 24 horas y 7 días de la semana, que pondrá a prueba a 12 parejas de celebridades.

Hasta la fecha, se han dado a conocer solo dos parejas, entre ellas la del locutor de radio Raúl Molinar, “El Pelón”, y Laura Elena Carreón, su esposa, quien debuta en el mundo del espectáculo. Por su parte, el actor Adrián Di Monte y Nuja Amar, se convirtieron en el segundo matrimonio confirmado que participará en este reality; la pareja ganadora, gracias a los votos del público, se llevará 300 mil dólares.

El nuevo programa de Televisa-Univision promete poner a prueba la resistencia física, emocional y capacidad de tomar decisiones bajo presión de las 12 parejas seleccionadas. “El propósito de cada pareja será demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro. Para ganar, no basta con ser fuertes o estratégicos: deberán conquistar al público, que tendrá el poder de votar y salvar a sus favoritos cada semana”, señaló Alan Tacher.