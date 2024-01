Los nuevos actores tienen un dejo despectivo hacia la televisión porque no la saben hacer o porque nada más han visto formatos muy comerciales, considera Alejandro Camacho, quien cuenta con una amplia trayectoria en este medio y que sabe del valor que representa como fenómeno social.

“La televisión tiene una pluralidad de la cual yo he sido partícipe, que me ha enriquecido, me ha hecho tener respeto sobre todo de la gente y me ha permitido conocer actores y actrices importantes desde que empecé mi carrera”, comenta el histrión.

Para Camacho, la televisión es importante como un fenómeno social, de divertimento. “Tengo 30 años entrando a la casa de todos, si no es que más, junto con mis compañeros y compañeras actrices, pero la gran potencia que tiene sobre todo Televisa, de estar en el seno de la familia y de unificar a la familia, eso es un valor social muy importante”, señala en entrevista.