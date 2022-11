“Uno cree en los amigos”, fue la razón que Alejandro Camacho dio para haber confiado en el actor Francisco Rueda para invertir su capital en un negocio, algo que asegura derivó en una estafa.

“Hicimos una película junto y nos volvimos amigos, me invitó a hacer una inversión, le entré, al principio me pagó intereses, pero el capital no; lo he esperado dos años por esa supuesta amistad que teníamos, me ha dejado esperando muchas veces”, dijo el actor en conferencia de prensa.

Explicó que este problema tiene 23 meses y que ha sido paciente con Rueda, porque no quiere perjudicarlo, pero hasta el momento no ha tenido una respuesta positiva.

La decisión de invertir su dinero no fue algo precipitado, ya que dijo estar acostumbrado mover su capital en proyectos para cine, televisión o teatro y nunca había tenido un problema de esta naturaleza.