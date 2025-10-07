Alejandro canta en honor a su padre

Alejandro Fernández rindió un tributo a su padre, Don Vicente, con el concierto “De Rey a Rey”, que convocó a 60 mil personas en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

El espectáculo puso en alto el nombre de la dinastía, el cual dio inició con Camila Fernández, hija del “Potrillo”, un miembro más que muestra el poder del linaje.

Alejandro salió al escenario enfundado en un clásico y galante traje de charro, portando con orgullo el típico sombrero que inmediatamente se retiró a manera de respeto.

Repertorio

Fue un set con canciones clásicas de su padre y de su repertorio musical, que arrancó con “No me sé rajar”, para después entonar canciones que el público cantó con todo el sentimiento. Sonó “Hermoso cariño”, “Lástima que seas ajena”, “Estos celos”, “Un millón de primaveras”, “De qué manera te olvido” y “La ley del monte”, entre otras glorias del regional.

“¡Buenas noches, Ciudad de México! ¿Cómo está mi gente? Es un orgullo volver a este lugar enigmático. Ya van dos veces. Una fue con mi padre, fue una noche maravillosa que se me quedó grabada. Se me enchina la piel al recordar a mi padre. ¡Vamos a celebrar la música mexicana!”, dijo Álex.