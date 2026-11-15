Alejandro felicita a su hija Camila

La Dinastía Fernández está de fiesta, en particular Alejandro Fernández tras la victoria de su hija Camila Fernández en los Latin Grammy, donde se llevó el galardón a Mejor álbum de música ranchera/mariachi con La Fernández; el “Potrillo” confesó que su emoción llegó hasta las lágrimas y le dedicó un emotivo mensaje a su hija.

Camila Fernández rompió en llanto cuando la anunciaron como ganadora, subió al escenario completamente emocionada, agradeció al público, a sus padres, a su hija Cayetana y al bebé que viene en camino, por impulsarla y haber logrado lo que calificó como un sueño. “No lo puedo creer. Estoy cumpliendo un sueño, gracias”, expresó.

Emotivo

La mexicana Camila Fernández lloró de emoción al ganar Grammy a Mejor álbum de música ranchera/mariachi, y confesó que es un sueño.

Camila también cantó durante la gala de entrega luciendo el atuendo de charra; posó con su Latin Grammy muy sonriente, y en redes además de recibir las felicitaciones de sus fans, su papá Alejandro le dedicó un emotivo mensaje acompañado con fotos de momentos especiales juntos.

“El Potrillo” confesó que el logro de sus hijas lo conmovió hasta las lágrimas, expresó su inmenso orgullo por ser la primera mujer Fernández en lograr un Latin Grammy, y reconoció su esfuerzo. “Aquí escribiendo esto con las de cocodrilo en los ojos y un orgullo que no me cabe en el pecho, porque esa chiquilla, que nunca dejó de cantar hoy es ganadora de un Latin Grammy. Nuestra primera mujer Fernández en lograrlo! Verte cumplir un sueño así de grande me llena el alma. Cachorra, sé cuánto has trabajado y cuánto te ha costado llegar hasta acá. Me faltan palabras, pero creo que estas lágrimas dicen mucho más de lo que podría escribirte. Muchas felicidades. Te amooooo”, se lee.

En la sala de prensa de los Latin Grammy, le compartieron a Camila el mensaje que le dedicó su papá, y con mucha emoción reconoció todo lo que él le ha enseñado. “Mi papá me enseñó a trabajar, mi papá me enseñó a ser una mujer disciplinada a creer en mí, mi papá siempre me dijo que ya podía sola y ahorita aquí estamos”, dijo emocionada.

Familia

Alejandro Fernández tiene 5 hijos y los 5 se dedican a la música como cantantes, de su matrimonio con América Guinart nacieron Alex, quien canta música ranchera, y las mellizas Camila y América, quienes desarrollan carreras solistas entre el pop y el género regional mexicano; de su relación con Ximena Díaz nacieron Emiliano y Valentina, los hijos menores, quienes debutaron juntos en la escena pop juvenil formando el dúo Tinu x Emi.