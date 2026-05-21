Alejandro Fernández, celoso de su hijo

Hace algunos días, Álex Fernández reconoció que estaba distanciado de su padre, Alejandro Fernández. Ahora es Martha Figueroa quien confirma que “El Potrillo” está celoso de su hijo, pues “lo ve como competencia”. “Yo creo que al final no lo ve como ‘ay, es mi hijo’, al final lo ve como competencia, ‘canta igual que yo, nos parecemos, va a salir vestido de charro idéntico, el nombre nos llamamos igual’. Yo creo que por ahí también Alejandro dijo ‘no está padre’”, señaló.

Recordó que en un tiempo Alejandro no quería que su heredero se dedicara a cantar. “Álex hacía donitas, vendía donitas y hoyos de donas en un puestito en varios centros comerciales. Después, pasó su faceta de empresario y dijo ‘ay, me vale, yo sí quiero cantar y voy a cantar’. El que lo apoyó fue don Vicente, lo metió al estudio de grabación, se puso a grabar con él y lo apoyaba cañón”.

Incluso, confirmó que hubo un cierto distanciamiento de Alejandro con Vicente por la carrera del nieto. “A ‘El Potrillo’ no le encantaba eso, yo creo que puede más su ego de ‘yo soy el número uno y el único Fernández chido’, y fue de ahí su pleito con Vicente... pero le ganó su muerte y no apoyó al nieto”, dijo Martha.

Álex, en su momento, compartió que se cansó de esperar el apoyo de su padre, y su abuelo se ofreció para ayudarlo.