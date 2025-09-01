Alejandro Fernández desea ser padre

Durante un encuentro reciente con los medios, Alejandro Fernández habló con franqueza sobre sus deseos de ser padre por sexta ocasión, con su pareja Karla Laveaga. “Claro, la tarea la estamos haciendo”, dijo entre risas el cantante, sin dar más detalles sobre si ya existe un plan concreto o un embarazo en curso.

Fernández explicó que, más allá de los compromisos profesionales, también dedica tiempo a sus proyectos personales y familiares. Subrayó que mantiene una relación de confianza y buena comunicación con Karla, lo que les permite conversar abiertamente sobre la posibilidad de tener un hijo.

La declaración se dio en un contexto particular, ya que ese mismo día “El Potrillo” fue cuestionado sobre la noticia de que su hermano Vicente Fernández Jr. se convertirá en padre de una bebé.