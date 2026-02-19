Alejandro Fierro lanza “Eres”

El cantautor y creador de contenido Alejandro Fierro continúa consolidando su proyecto musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Eres”, un tema romántico que conecta con la emoción de amar sin reservas y construir una historia en conjunto.

“Eres” es una invitación directa del corazón: la voz de un hombre enamorado que le canta a esa persona especial, reconociendo lo que significa en su vida y proponiendo caminar juntos hacia un futuro compartido. A lo largo de la canción, Alejandro plasma sentimientos cotidianos, envueltos en un ambiente íntimo que resalta por su cercanía.

Musicalmente, el tema mantiene la esencia del regional mexicano, pero con un toque moderno que se ha convertido en el sello distintivo del artista. Esta combinación le ha permitido conectar con nuevas audiencias y refrescar el sonido del género, acercándolo a una generación que busca letras cotidianas y que identifican a su público.

Viento en popa

Alejandro Fierro ha sabido trasladar el impacto que logró como creador de contenido, hacia una carrera musical sólida y en crecimiento. Actualmente cuenta con más de 259 mil oyentes mensuales en plataformas digitales, y sus lanzamientos recientes respaldan ese avance: “Buzón” supera el millón de reproducciones, y “Déjà Vu” acumula más de 5.5 millones de streams.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con artistas como Santiel Jacobo, Ysrael Barajas, Alech, Lalo Rodríguez y Gael Herrera, reforzando su identidad artística dentro del movimiento actual del regional. “Eres” formará parte de un álbum próximo a estrenarse, y su lanzamiento coincide con una fecha especial para el artista: su cumpleaños, convirtiendo este sencillo en un regalo personal y musical tanto para él como para su público.

Con este estreno, Alejandro Fierro reafirma su evolución como intérprete y compositor, invitando al público a descubrir —o redescubrir— una propuesta auténtica, emotiva y fresca dentro del regional mexicano. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.