Alejandro Filio mantiene la esperanza

Hoy más que nunca, para Alejandro Filio el movimiento del canto nueva trova mexicana, con sus letras y melodías, debe dar esperanza y resiliencia en tiempos de guerra.

Filio, con una trayectoria que comenzó en los años 80, platicó tomando como pretexto su próxima presentación en el Lunario del Auditorio Nacional. A Alejandro se le pregunta si este es el verdadero momento para que el público vuelva a mirar a la música de autor, que hace crónica de los temas sociales.

“Este es el momento donde la trova debe tomar su lugar, porque no es balada romántica. Se deben romper filas y reiterar un compromiso con la música que tiene un mensaje, se debe entenderlo y valorarlo”, indicó. De ahí que, para su próximo espectáculo en el Lunario, él presentará su disco Pedacito de flores, el cual se lanzará en disco vinilo.

“Debemos recordar que la humanidad viene de sobrevivir a un suceso importante como fue la pandemia de covid y ahora nos acecha una guerra global. Esta producción aborda esos temas de vivencias, desesperanza, miedo y también de resiliencia, esperanza y sueños”, indicó el cantante y compositor.