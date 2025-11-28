Alejandro Sanz lanza nuevo álbum

Alejandro Sanz presenta ¿Y ahora qué?, su nuevo álbum y el proyecto discográfico más ambicioso de su trayectoria. Con trece canciones, el material marca un punto de inflexión en la audaz carrera del cantautor español, simbolizando un extraordinario proceso de renovación artística tras dos años sin publicar música.

Este lanzamiento del artista llega tras su exitoso paso por los Latin Grammy, donde Sanz fue galardonado con dos premios: mejor álbum pop contemporáneo por ¿Y ahora qué?, y grabación del año por “Palmeras en el jardín”. Con estos reconocimientos, Sanz se consolida como el artista español más premiado en la historia de los Latin Grammy, acumulando un total de 24 , a los que hay que agregar 4, reafirmando su posición como referente global.

Este material es el resultado de una transformación radical en su metodología de trabajo. Alejándose de su enfoque anterior y apostando por la colaboración con jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Édgar Barrera y Rayito, creando un sonido fresco y dinámico. El disco se grabó entre Madrid y Miami, fusionando influencias y energías que redefinen su universo musical.