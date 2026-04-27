Alejandro Sanz vendrá a Chiapas

Una vez más, Tuxtla Gutiérrez se convierte en un lugar llamativo para los artistas de talla internacional. Recientemente Apodaca Group confirmó que el español Alejandro Sanz se presentará en el Foro Chiapas el próximo 29 de octubre como parte de su gira internacional ¿Y Ahora Qué?

“Os propuse cuatro fechas, pero cuando se trata de México siempre quiero más. Ampliamos a nueve noches. Nueve promesas de que lo que vamos a vivir allí no lo vamos a olvidar”, escribió el intérprete de “Corazón partío” en sus redes sociales para anunciar su paso por la capital del estado.

Cabe resaltar que la venta de boletos iniciará este 30 de abril a través del sitio Showbiz.

Enamorado de la vida

El cantante Alejandro Sanz y la actriz Stephanie Cayo recorrieron la ciudadela de Machu Picchu, uno de los destinos más emblemáticos de Perú. Bajo un fuerte resguardo de seguridad, la pareja realizó el circuito turístico, evidenciando que su relación atraviesa un periodo de alta exposición pública.

La visita se produjo tras su llegada a Cusco, donde ambos despertaron el interés de turistas y locales. Según fuentes del lugar, iniciaron su recorrido acompañados por un guía oficial, quien les explicó la historia y los detalles arquitectónicos de la llaqta.

Durante el trayecto, se detuvieron en puntos clave como las fuentes de agua y el Templo del Sol. Consultado sobre su experiencia, Alejandro Sanz calificó la visita como “preciosa” y aseguró que le “encantó”.

A lo largo del recorrido, algunos visitantes lograron acercarse para solicitarle fotografías, mientras que otros, debido a las estrictas medidas de seguridad, solo pudieron observar a la pareja desde la distancia. Su presencia no pasó desapercibida y generó gran revuelo entre turistas nacionales y extranjeros.

La pareja también visitó el orquideario del Hotel de Turistas de Machu Picchu, donde disfrutaron de la riqueza natural de la zona.

El viaje de Alejandro Sanz y Stephanie Cayo por tierras peruanas ocurre en medio de una gran atención mediática. Ambos han optado por no ofrecer declaraciones extensas a la prensa, limitando su interacción a breves comentarios y publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales.