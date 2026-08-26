Alejandro Speitzer denuncia saqueo

A Alejandro Speitzer le saquearon dos maletas en el Aeropuerto de CDMX (AICM), el actor iba llegando de viaje y a pesar de que sus maletas tenían candado, los rompieron y le robaron muchas cosas, así lo compartió en redes sociales. “Con la sorpresa de que me saquearon toda la maleta. No me robaron, me saquearon toda la maleta, dos maletas, las rompieron, me robaron muchas cosas y fue en el aeropuerto de la Ciudad de México”, dijo.

Hasta las últimas consecuencias

Speitzer dijo que al ser muy necio, ya comenzó el proceso para que se investigue lo que pasó con su equipaje, y alentó a la gente a no quedarse callada ante esta situación, pues de eso se valen los “amantes de lo ajeno”, de que la gente no hace nada ante estos atracos. “Ya estoy dándole seguimiento y metí mi solicitud y demás, pero como soy bien necio voy a echarle ganitas y vamos a traquear y vamos a encontrar la manera de dar con esos amantes de lo ajeno porque se toparon con un necio”, expresó.