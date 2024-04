El actor Alejandro Speitzer viaja a los años 80 y 90 como cantante y bailarín para interpretar a un artista del que, curiosamente, estaba enamorada su mamá. El sinaloense acaba de terminar el rodaje de Disco, Ibiza, Locomía, una cinta biográfica del grupo que causó sensación gracias a su extravagante forma de vestir, convirtiéndose en referencia de la época.

Entre los éxitos que lograron colocar los cantantes en la radio fueron “Loco vox”, “Taiyo” y el sencillo que llevaba su nombre, habiéndose presentado en los programas y eventos más exitosos del momento, como Siempre en Domingo y el festival musical de Viña de Mar. “Anduve moviendo abanicos, representando a un grupo que me parece que marcó una pauta, tipos que en algún momento decidieron quitarse las etiquetas y ser un montón de cosas, algo que como base me parece fascinante”, dice el actor de Me gusta, pero me asusta.

“Era poder hacer un montón de cosas: un día salían de japoneses, otro día de abanicos, otro con hombreras; era un montón de cosas y partiendo de ahí fue maravilloso. Obviamente, el reto de baile y demás, aunque soy bastante habilidoso y no sé por qué”, añade divertido.

Disco, Ibiza, Locomía cuenta con la actuación de Jaime Lorente interpretando al fundador de la agrupación Xavi Front; Blanca Suárez y Alberto Ammann, dirigidos por Kike Maillo. Speitzer interpreta a Carlos Armas, el integrante de la gran cabellera que ingresó en 1987 y se quedó hasta el final, en los albores de los años 90. El mexicano es el único extranjero de la historia, por lo que debió practicar el acento.

Actualmente Armas se dedica a atender una tienda en su país natal, luego de que tras la desaparición del grupo intentara seguir su carrera. “Hacer un personaje del cual mi mamá estaba enamorada fue increíble. (Locomía) era un grupo de dance que no había antes y ahí hay un parteaguas, fueron tres semanas en Barcelona, otras en Tenerife, y para mí, que venía de grabar en el desierto de Colombia, fue un cambio absoluto”, recuerda el famoso.

Speitzer filmó también el año pasado la cinta Autos, mota y rocanrol, sobre el mítico concierto de Avándaro en los años 70. El actor da vida al organizador Eduardo López Negrete, y espera el lanzamiento de la serie Cóyotl, para Max.