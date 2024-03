Para nadie es un secreto que Syntek es un gran detractor de la música urbana, en especial del reguetón, ya que en varias ocasiones ha expresado su desagrado por este tipo de música, calificándola de inadecuada y de enaltecer el machismo y la misoginia.

Al parecer, esta idea es compartida por su familia, pues hace unos días el propio Syntek reveló que uno de sus hijos estuvo a punto de iniciar una pelea en una fiesta, pues no le permitían poner la música que él deseaba, como Gorillaz, Coldplay o The Killers.

Las declaraciones del cantante provocaron una ola de críticas contra el joven, a quien tacharon de intolerante, maleducado y violento; por lo que el intérprete de “Intocable” no dudó en salir en su defensa. En un video que compartió en las redes sociales, Syntek aseguró que los usuarios sacaron de contexto sus palabras y dio detalles sobre la fiesta que causó tanta polémica. “Platiqué que mi hijo se molestó y que casi se agarra a trancazos con unos chavos en una fiesta porque no le permitieron poner a Gorillaz y a The Killers, esto porque ya llevaban cinco horas tocando música inapropiada y muy nefasta; en ningún momento él agredió a nadie”, explicó.