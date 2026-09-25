Aleks Syntek repunta en Spotify

El cantautor mexicano Aleks Syntek se convirtió en tendencia total dentro del entorno digital tras una serie de eventos que generaron intensa conversación pública en plataformas sociales. Luego de protagonizar discusiones con el público en sus presentaciones patrias del 15 de septiembre, criticar la presión del mercado por acumular métricas artificiales y realizar publicaciones virales (como mostrarse sin su característica prótesis capilar para anunciar la subasta de su peluquín), el artista experimentó un inesperado efecto rebote en las plataformas de audio.

A pesar de haber cancelado recientemente un concierto en Tlalnepantla tras el acoso mediático, el debate público terminó actuando como un catalizador de consumo para su catálogo musical.

Estadísticas

De acuerdo con datos de análisis de la industria registrados en plataformas de métricas musicales como Chartmetric y SpotifyTracked (plataformas que no están vinculadas con Spotify pero tienen aproximadamente los mismos números), la audiencia diaria del intérprete registró un incremento del 630% en sus reproducciones tras la ola de viralidad.

Las métricas del perfil oficial del cantante superaron los 6.8 millones de oyentes mensuales, consolidando una marcada tendencia al alza en el consumo de su obra. El hito más relevante del repunte ocurrió el pasado 22 de septiembre, cuando su clásico tema “Duele el Amor” (interpretado a dueto con Ana Torroja) escaló en los listados de Spotify México hasta alcanzar aproximadamente 951 mil reproducciones diarias en un solo día. Este fenómeno convirtió a la conversación digital en una de las campañas involuntarias de difusión más efectivas del año para el artista.

El auge en las reproducciones devolvió varios de los temas emblemáticos de las décadas de 1990 y 2000 a las listas de reproducción activas de los usuarios. Según las plataformas especializadas de rastreo de métricas, la lista de composiciones con mayor número de reproducciones acumuladas en los catálogos de Spotify y YouTube Music se encuentra encabezada de la siguiente manera:

“Duele el Amor”

Registra más de 311 millones de reproducciones totales acumuladas y en YouTube Music cuenta con más de 279 millones de reproducciones.

“Corazones Invencibles”

Supera la cifra de 130 millones de reproducciones en la plataforma y 81 millones en YouTube Music.

“Sexo, Pudor y Lágrimas”

Alcanza más de 129 millones de escuchas históricas y en YouTube Music cuenta con 71 millones.

“Intocable”

Acumula más de 114 millones de streams globales y 75 millones de vistas en YouTube Music.

“Por Volverte a Ver”

Contabiliza más de 71 millones de reproducciones en el catálogo digital y en YouTube Music cuenta con 42 millones de reproducciones.