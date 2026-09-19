Aleks Syntek se irá de México

Aleks Syntek anunció que se alejaría de México después de la polémica que rodeó su presentación durante los festejos por el Grito de Independencia. El cantante publicó un mensaje en Instagram el 18 de septiembre, en el que afirmó que pronto dejaría al país, aunque prometió regresar con “excelentes noticias”.

El mensaje apareció después de que el músico recibiera abucheos y críticas por detener su show para hablar con el público. La discusión escaló cuando respondió a una persona que le pidió interpretar una canción relacionada con Juan Gabriel.

¿Aleks Syntek ya no quiere estar en México?

“México, pronto te dejaré en paz”, escribió Aleks Syntek en una historia difundida desde su cuenta de Instagram. En el mismo texto, aseguró que el distanciamiento representaría para él una etapa de “evolución mental”. El cantante no detalló el destino, la fecha de salida ni la duración de su ausencia. Tampoco aclaró si la publicación implicaba una mudanza o una pausa temporal.

La reacción de Syntek ocurrió luego de que circularan videos de su concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez de CDMX. Las grabaciones mostraron que el artista interrumpió parte de su repertorio para dirigirse a los asistentes. El público respondió con abucheos luego de varias intervenciones del cantante sobre la industria musical, los gustos de las nuevas generaciones y sus años de trayectoria.