Alerta silenciosa del embarazo

Aunque muchas veces pasa desapercibida, la preeclampsia es una de las principales causas de complicaciones durante el embarazo. Informarse, detectarla a tiempo y llevar un control adecuado puede marcar la diferencia entre un embarazo de riesgo y uno saludable.

¿Qué es la preeclampsia y por qué es tan importante hablar de ella?

La preeclampsia es un trastorno que aparece durante el embarazo, generalmente después de la semana 20, y se manifiesta principalmente con presión arterial elevada y alteraciones en diferentes órganos del cuerpo.

Lo preocupante de esta condición es que puede avanzar de forma silenciosa. Muchas mujeres no presentan síntomas evidentes al inicio, lo que hace que el diagnóstico temprano dependa casi por completo de los controles prenatales. A nivel mundial, es una de las principales causas de mortalidad materna y complicaciones neonatales, por lo que su conocimiento es fundamental.

Tipos de preeclampsia

Existen diferentes formas en las que puede presentarse:

Preeclampsia leve: se presenta con presión arterial moderadamente elevada y pocos síntomas. Requiere vigilancia constante.

Preeclampsia grave: incluye síntomas más intensos, daño a órganos y mayor riesgo de complicaciones.

Preeclampsia temprana: aparece antes de la semana 34 y suele ser más riesgosa.

Preeclampsia tardía: se presenta después de la semana 34 y, aunque más común, suele ser más manejable.¿Qué ocurre dentro del cuerpo?

Durante un embarazo normal, los vasos sanguíneos que alimentan la placenta se desarrollan de manera adecuada para garantizar el flujo de sangre al bebé. Sin embargo, en la preeclampsia, estos vasos no se forman correctamente.

Esto provoca:

Disminución del flujo sanguíneo hacia la placenta

Aumento de la presión arterial en la madre

Liberación de sustancias que afectan órganos como el hígado, riñones y cerebroFactores de riesgo más detallados

Además de los factores básicos, existen otros elementos que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar preeclampsia:

Enfermedades autoinmunes

Problemas renales previos

Intervalos largos entre embarazos

Técnicas de reproducción asistida

Estrés crónico

Estilo de vida sedentario

Es importante aclarar que tener factores de riesgo no significa que necesariamente se desarrollará la enfermedad, pero sí requiere mayor vigilancia.

Síntomas: cuando el cuerpo da señales

Aunque puede ser silenciosa, en muchos casos el cuerpo sí envía señales de alerta:

Dolor de cabeza que no desaparece con descanso

Cambios visuales (luces, manchas o visión borrosa)

Zumbido en los oídos

Inflamación repentina en manos, cara o piernas

Dolor en la parte superior del abdomen

Sensación de ansiedad o malestar general

Estos síntomas pueden confundirse con molestias normales del embarazo, por lo que es importante no ignorarlos.

¿Qué se puede hacer?

El tratamiento dependerá del avance del embarazo y la gravedad: en casos leves, se necesita reposo parcial, dieta equilibrada y control médico frecuente. En casos moderados a graves se necesita medicamentos para controlar la presión, hospitalización, monitoreo constante del bebé e inducción del parto si es necesario. El único "tratamiento definitivo" es el nacimiento del bebé, pero los médicos buscarán siempre el mejor momento para proteger a ambos.

Prevención y cuidados diarios

Aunque no siempre se puede evitar, existen acciones que ayudan a reducir riesgos:

Llevar una alimentación rica en nutrientes

Mantenerse hidratada

Evitar el consumo de alcohol y tabaco

Realizar actividad física moderada (según indicación médica)

Dormir adecuadamente

Reducir el estrésLa prevención comienza con el autocuidado.

¿Cómo afecta al bebé?

La preeclampsia no solo afecta a la madre. También puede impactar directamente al bebé:

Menor crecimiento dentro del útero

Falta de oxígeno

Bajo peso al nacer

Parto prematuro

Mayor riesgo de complicaciones al nacer

En casos graves, puede comprometer la vida del bebé, de ahí la importancia del monitoreo constante.

Complicaciones graves

Si no se trata adecuadamente, la preeclampsia puede derivar en condiciones más severas como:

eclampsia (convulsiones)

Síndrome HELLP (afecta hígado y plaquetas)

Insuficiencia renal

Edema pulmonar

Accidente cerebrovascular

Estas complicaciones requieren atención médica urgente.

El apoyo familiar es clave en estos casos, estar atentos a cambios en la madre, acompañarla a consultas y fomentar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia. El embarazo debe vivirse con alegría, pero también con responsabilidad. La información y la prevención son las mejores herramientas para cuidar la salud de mamá y bebé.

La preeclampsia no siempre avisa, pero sí deja señales. Escuchar al cuerpo, acudir al médico y mantenerse informada puede salvar vidas. Porque en esta etapa, cada cuidado cuenta y cada decisión importa.