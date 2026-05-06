Alerta silenciosa del embarazo

Aunque muchas veces pasa desapercibida, la preeclampsia es una de las principales causas de complicaciones durante el embarazo. Informarse, detectarla a tiempo y llevar un control adecuado puede marcar la diferencia entre un embarazo de riesgo y uno saludable.
¿Qué es la preeclampsia y por qué es tan importante hablar de ella?
La preeclampsia es un trastorno que aparece durante el embarazo, generalmente después de la semana 20, y se manifiesta principalmente con presión arterial elevada y alteraciones en diferentes órganos del cuerpo.
Lo preocupante de esta condición es que puede avanzar de forma silenciosa. Muchas mujeres no presentan síntomas evidentes al inicio, lo que hace que el diagnóstico temprano dependa casi por completo de los controles prenatales. A nivel mundial, es una de las principales causas de mortalidad materna y complicaciones neonatales, por lo que su conocimiento es fundamental.
Tipos de preeclampsia
Existen diferentes formas en las que puede presentarse:
Preeclampsia leve: se presenta con presión arterial moderadamente elevada y pocos síntomas. Requiere vigilancia constante.
Preeclampsia grave: incluye síntomas más intensos, daño a órganos y mayor riesgo de complicaciones.
Preeclampsia temprana: aparece antes de la semana 34 y suele ser más riesgosa.
Preeclampsia tardía: se presenta después de la semana 34 y, aunque más común, suele ser más manejable.¿Qué ocurre dentro del cuerpo?
Durante un embarazo normal, los vasos sanguíneos que alimentan la placenta se desarrollan de manera adecuada para garantizar el flujo de sangre al bebé. Sin embargo, en la preeclampsia, estos vasos no se forman correctamente.
Esto provoca:
Disminución del flujo sanguíneo hacia la placenta
Aumento de la presión arterial en la madre
Liberación de sustancias que afectan órganos como el hígado, riñones y cerebroFactores de riesgo más detallados
Además de los factores básicos, existen otros elementos que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar preeclampsia:
Enfermedades autoinmunes
Problemas renales previos
Intervalos largos entre embarazos
Técnicas de reproducción asistida
Estrés crónico
Estilo de vida sedentario
Es importante aclarar que tener factores de riesgo no significa que necesariamente se desarrollará la enfermedad, pero sí requiere mayor vigilancia.
Síntomas: cuando el cuerpo da señales
Aunque puede ser silenciosa, en muchos casos el cuerpo sí envía señales de alerta:
Dolor de cabeza que no desaparece con descanso
Cambios visuales (luces, manchas o visión borrosa)
Zumbido en los oídos
Inflamación repentina en manos, cara o piernas
Dolor en la parte superior del abdomen
Sensación de ansiedad o malestar general
Estos síntomas pueden confundirse con molestias normales del embarazo, por lo que es importante no ignorarlos.
¿Qué se puede hacer?
El tratamiento dependerá del avance del embarazo y la gravedad: en casos leves, se necesita reposo parcial, dieta equilibrada y control médico frecuente. En casos moderados a graves se necesita medicamentos para controlar la presión, hospitalización, monitoreo constante del bebé e inducción del parto si es necesario. El único "tratamiento definitivo" es el nacimiento del bebé, pero los médicos buscarán siempre el mejor momento para proteger a ambos.
Prevención y cuidados diarios
Aunque no siempre se puede evitar, existen acciones que ayudan a reducir riesgos:
Llevar una alimentación rica en nutrientes
Mantenerse hidratada
Evitar el consumo de alcohol y tabaco
Realizar actividad física moderada (según indicación médica)
Dormir adecuadamente
Reducir el estrésLa prevención comienza con el autocuidado.
¿Cómo afecta al bebé?
La preeclampsia no solo afecta a la madre. También puede impactar directamente al bebé:
Menor crecimiento dentro del útero
Falta de oxígeno
Bajo peso al nacer
Parto prematuro
Mayor riesgo de complicaciones al nacer
En casos graves, puede comprometer la vida del bebé, de ahí la importancia del monitoreo constante.
Complicaciones graves
Si no se trata adecuadamente, la preeclampsia puede derivar en condiciones más severas como:
eclampsia (convulsiones)
Síndrome HELLP (afecta hígado y plaquetas)
Insuficiencia renal
Edema pulmonar
Accidente cerebrovascular
Estas complicaciones requieren atención médica urgente.
El apoyo familiar es clave en estos casos, estar atentos a cambios en la madre, acompañarla a consultas y fomentar hábitos saludables puede marcar una gran diferencia. El embarazo debe vivirse con alegría, pero también con responsabilidad. La información y la prevención son las mejores herramientas para cuidar la salud de mamá y bebé.
La preeclampsia no siempre avisa, pero sí deja señales. Escuchar al cuerpo, acudir al médico y mantenerse informada puede salvar vidas. Porque en esta etapa, cada cuidado cuenta y cada decisión importa.