Cada vez que abre la boca, Aleska Génesis genera polémica y mantiene a a sus seguidores pegados a la televisión. La modelo ha sabido explotar bien el morbo y no tiene empacho en hablar de su vida privada. Ahora confesó detalles escabrosos de su relación con el reguetonero Nicky Jam. “Habíamos sido muy tóxicos el uno con el otro en querer tener todo el control”, aceptó en una charla.

Aleska detalló que él, además, controlaba con quién hablaba, y bloqueó el contacto de todos los hombres en su teléfono. “Él me revisaba el teléfono, yo revisaba el suyo, veíamos todo. Me bloqueó a todos los hombres. Lo siento Nicky, pero me bloqueaste a todos los hombres habidos y por haber”, recalcó.

Acepta que ella también era celosa

“Él cuando cantaba, yo siempre estaba ahí en la tarima, de primera y él me dedicaba las canciones, me presentaba como su esposa y cuando yo veo que me etiquetan en un concierto de él (al que ella no acudió), estaban dos rubias montadas en la tarima, en mi puesto, y yo estaba tóxica”, relató.

Aunque él le habría ofrecido disculpas, ella no lo aceptó: “Me hice la loca, le dejé de hablar por dos días y ahí es cuando veo que él también borró la foto, terminado. Eso fue lo que pasó. Nosotros nos queremos, nos amamos, chévere, pero sabemos que no funcionamos en ese momento”.