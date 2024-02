Aleska Génesis soltó la sopa durante su encierro en La casa de los famosos y confesó que sí ha recurrido a los hechizos y amarres. Cabe recordar que a finales del año 2022, la rubia fue exhibida por recurrir a una santera para recuperar el amor del reguetonero Nicky Jam, con quien mantuvo una relación de 7 meses.

También trascendió que la modelo usó un ritual para mantener el amor de Maluma y Sebastián Yatra. La modelo venezolana estaba en la piscina con Daniela Alexis, “La Bebeshita”, y Alana Lliteras cuando confesó: “Hago hechizos, hago amarres”.

Intrigada, “Bebeshita” le pidió mayores detalles sobre sus “trabajitos”

“Solamente unas gotitas de orina, se las pones en el agua en la mañana… Cinco gotitas de orina en la mañana, se las pones en el café o en el agua y lo tienes rendido… A mí no me recibas un café”, puntualizó con una enorme sonrisa.

Génesis también contó detalles de su relación con Nicky Jam y destacó que, incluso, se sometió a una operación por solidaridad con su ex. “Nicky quería hacerse la lipo, pero no quería sentirse solo, entonces me dice ‘yo me opero, pero si tú te operas conmigo’”, recordó Aleska en la charla.

“Me hice los senos más chiquitos”, dijo la modelo dejando con la boca abierta a sus compañeros. Sin embargo, “estaba en el reposo con Nicky, me arrepentí toda la vida”, agregó sin dar más detalles de su relación amorosa.