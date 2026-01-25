Alex Bisogno explota contra Chapoy

Alex, el hermano de Daniel Bisogno, explotó en contra de Pati Chapoy, después de que ella lo acusó de saquear la casa de fallecido conductor cuando murió. “El día que (Daniel Bisogno) se murió, él (Alex Bisogno) entró y saqueó todo lo que pudo, cuando sabía que esa casa y las pertenencias de Daniel le corresponden a su hija (Michaela), no a él”, aseveró la periodista durante la conferencia de prensa por la celebración de los 30 años de Ventaneando.

Entre Alex Bisogno y Pati Chapoy no existe actualmente buena relación; sin embargo, Alex se había mostrado muy cauteloso cuando hablaba de la periodista, incluso después de que ella hiciera señalamientos que no lo dejaban bien parado. A través de un video que compartió en sus redes sociales, Alex le pidió a la periodista que como Daniel ya no está, dejara de meterse en cuestiones de su familia y dejara de hacerles daño. “No voy a permitir que hiera a mi familia. No se meta en temas que no le corresponden”, expresó con evidente molestia.

Aclara puntos

Alex recordó que meses atrás, Chapoy quiso hundirlo y desprestigiarlo con una lista de mentiras, las cuales ha desmentido, asegura, con pruebas. “Le exijo que no vuelva a meterse conmigo ni a lastimarnos como familia”, sentenció.

Dijo que la señora Chapoy fue irresponsable al hacer declaraciones en su contra y en contra de su familia, como que él saqueó la casa de su hermano Daniel el día que murió. “¡Señora, ya basta!”, expresó mientras seguía leyendo el discurso que llevaba preparado en su celular.

Alex aseveró que la famosa ha dejado ver que ha perdido poco a poco la objetividad, manejándose con infamias, información manipulada solo porque no le caen bien ciertas personas, como es su caso. “¿Está buscando conflicto para mantener a flote su programa, que claramente se fue en picada con la muerte de mi hermano Daniel?”, cuestionó.