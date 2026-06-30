Alex Bisogno va contra Chapoy

La disputa entre Alex Bisogno, hermano del fallecido Daniel Bisogno, y Pati Chapoy continúa escalando. El también conductor lanzó una nueva advertencia al asegurar que posee información comprometedora sobre la periodista y afirmó que su hermano vivió un ambiente de presión constante durante sus últimos años en Ventaneando.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Alex aseguró que durante los 29 años que Daniel trabajó junto a Chapoy, le dio a conocer mucha información sensible. “Y claro que sé muchísimas cosas… Yo no soy una persona que quiera hundir, fregar, amenazar. Yo no, pero ellos sí. Y si yo no me defiendo con verdades, ¿por qué voy a permitir que me pisoteen y que me acaben la carrera con mentiras?”, le respondió a Gustavo.

Alex también reiteró que las acusaciones de presunto robo en la casa de Daniel Bisogno han afectado directamente su imagen pública y su capacidad para sostener económicamente a su familia. “A mí me acusaron de robo. No les importó que yo vivo de mi imagen y que ahora, faltando Daniel... Antes los pilares éramos Daniel y yo para ayudar a mis padres. Ahora se me fue Daniel, ahora todo recae sobre mí”, expresó.

El conductor también criticó la participación pública de Chapoy en un conflicto que considera familiar. “¿Qué se tiene que meter la señora? Ella no es nadie para emitir un juicio de nada”, señala.