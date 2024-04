Nieto del finado Vicente Fernández e hijo de Alejandro Fernández, Alex Fernández creció sumergido e influenciado por la música y su paso fue dar el salto a los escenarios de manera profesional en 2018; sin embargo, la pandemia y las afectaciones que se desataron en la industria musical afectaron sus planes como solista, sin embargo, hoy, el joven de 30 años llega con un álbum bajo el brazo que lleva por nombre Estoy a un trago más.

“La pandemia me ayudó a sentirme mucho más maduro, pues estuve trabajando en mí mismo, personalmente, en la técnica musical y a pesar de otros factores, yo seguí dando shows privados. Agarré muchas tablas, empecé a acompañar a mi papá a los shows, después los empresarios empezaron a contratarnos para más shows y acompañé a mi papá a más eventos. Todo eso me sirvió mucho de tablas, a agarrar mucha experiencia, seguí aprendiendo, mi papá me daba crítica constructiva y sí siento que han sido años en los que he aprendido mucho y sí siento la diferencia de cuando empecé en mi carrera en 2018 a la fecha. Me siento mucho mejor, más seguro, más cómodo y me siento mejor”, expresó Alex Fernández en entrevista.

Con el primer sencillo, “Para proteger mi corazón”, Fernández irá preparando el camino para lanzar en mayo su álbum Estoy a un trago más, mismo que usará varios estilos musicales y que se centrará en el desamor. “Este disco está más balanceado hacia el desamor y creo que también hay mucha variedad de estilos. Aunque hay canciones que son más tradicionales que otras, aquí, por ejemplo, con ‘Para proteger mi corazón’, es un poco country y el sencillo ‘Estoy a un trago más’ es más banda, entonces así hay como ese tipo de variables. Hay una muy tradicional que yo le compuse a mi abuelo, que es ‘Mi abuelo vino a visitarme’, pero aparte de eso, estamos tratando de entrarle a las nuevas tendencias”, acotó.

Ante la observación de si a “nuevas tendencias” también se refería al reguetón o corridos tumbados, Alex dijo entre risas: “No, no estoy tan actualizado”.

Alejandro Fernández Guinart, primogénito de “El Potrillo”, se siente orgulloso de sus raíces familiares y realizó una reflexión luego de preguntarle si el apellido pesa o no en su vida. “Es un peso, es una responsabilidad, obviamente, creo que tiene sus lados buenos y sus lados pesados. El lado bueno es que vas a tener el reflector puesto, mucha gente te va a ver, mucha gente va a tener curiosidad de ver qué onda y el lado difícil es que te van a medir con una vara mucho más alta, la expectativa va a ser más grande, pero lo demás depende de mí, de mi trabajo y de lo que haga”, detalló.

Luego de lanzar al mercado el disco Estoy a un trago más, que contará con diez sencillos, Fernández se presentará en distintos palenques del país junto a su papá y la idea que tiene es que sea el siguiente año cuando lleve a cabo una gira como solista.