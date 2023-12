Alex Lora terminó en el suelo del escenario cuando intentó patear un balón hacia donde se encontraba el público. El Tri ofreció un concierto encabezado, como desde hace 55 años, por el cantante de larga cabellera que en esta ocasión perdió el equilibrio y tuvo que ser ayudado para levantarse del suelo.

Lora, de 71 años estaba lanzando unos balones de futbol al público, y aunque todo parecía ir bien, en uno de los lanzamientos pateó el balón, pero perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. “De Nalgas pa tras”, escribió en sus redes, donde compartió el video del gracioso momento.

“El rock and roll es un deporte”, expresó Alex antes del viral momento que alertó al resto de la agrupación, incluida su esposa Chela Lora, quien intentó auxiliarlo; posterior a lo ocurrido, Lora prefirió que su fuera su esposa quien continuara lanzando los balones.

Caída genera risas en redes

La caída de Alex Lora se viralizó en las redes sociales, donde fans desearon que el cantante de una de las míticas bandas de rock en español se encontrara bien de salud y sin secuelas del golpe. A la par, las bromas sobre el momento no se hicieron esperar, sobre todo en la publicación que el mismo artista posteó en Instagram; algunos recordaron que hace unos días Luis Miguel también se cayó sobre el escenario tras sufrir resbalón.

“De esas refacciones ya no hay, cuídenmelo mucho por favor”. “Para que vean, que no solamente se cae Luis Miguel, también El Tri, con ‘las piedras rodando se encuentran’”. “Ejemplo de que ningún golpe lo detiene. Aplausos para el mero jefe Alex Lora”. “Con todo respeto ya a esa edad nos falla todo pero que bueno que todo bien mi maestrazo Alex”. “Abuelito, te me caíste, pero siempre con toda la actitud”, se lee.